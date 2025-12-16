System Technology-i: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

System Technology-i hat am 15.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,55 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -64,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 98,47 Prozent auf 6,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 444,7 Millionen JPY gelegen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 77,070 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte System Technology-i -114,630 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,55 Millionen JPY – eine Minderung um 98,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,61 Milliarden JPY eingefahren.

