TABELLE/Deutsche Inflation steigt um einen halben Prozentpunkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation in Deutschland hat im Dezember in etwa wie erwartet zugenommen. Wie aus Veröffentlichungen der Statistikämter von sechs Bundesländern hervorgeht, stiegen die Jahresteuerungsraten gegenüber dem Vormonat um 0,4 bis 0,6 Prozentpunkte. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) wird ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat sollen die Verbraucherpreise demnach um 0,1 Prozent zugelegt haben. Die Bundesländer meldeten Veränderungsraten zwischen minus 0,1 und plus 0,2 Prozent.

Dezember November

+++ veröffentlicht

Bayern +0,1% gg Vm -0,4% gg Vm

+3,4% gg Vj +2,8% gg Vj

Nordrhein-Westfalen -0,1% gg Vm -0,3% gg Vm

+3,5% gg Vj +3,0% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm -0,3% gg Vm

+4,5% gg Vj +4,1% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm -0,4% gg Vm

+3,5% gg Vj +2,9% gg Vj

Baden-Württemberg +0,1% gg Vm -0,3% gg Vm

+3,8% gg Vj +3,4% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm -0,3% gg Vm

+4,3% gg Vj +3,9% gg Vj

Deutschland +0,1% gg Vm* -0,4% gg Vm

(14.00 Uhr) +3,7% gg Vj* +3,2% gg Vj

*Prognose

