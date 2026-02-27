Taboola (Taboolacom) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taboola (Taboolacom) hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taboola (Taboolacom) ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taboola (Taboolacom) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 522,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 491,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Taboola (Taboolacom) im vergangenen Geschäftsjahr 1,91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taboola (Taboolacom) 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,085 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,93 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at