27.02.2026 06:31:29

Taboola (Taboolacom) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taboola (Taboolacom) hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taboola (Taboolacom) ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taboola (Taboolacom) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 522,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 491,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Taboola (Taboolacom) im vergangenen Geschäftsjahr 1,91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taboola (Taboolacom) 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,085 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,93 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen