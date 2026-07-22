|
22.07.2026 14:58:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juli
===
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q
07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 100
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 1H 1H (10:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,25%
zuvor: 2,25%
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche
PROGNOSE: 212.000
zuvor: 208.000
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli
PROGNOSE: -16,7
zuvor: -17,7
17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.