TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juli

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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 100

*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 1H 1H (10:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 208.000

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli

PROGNOSE: -16,7

zuvor: -17,7

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz)

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 22, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)