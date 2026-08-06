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06.08.2026 05:47:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. August
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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Aumovio SE, ausführliches Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H
(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q
07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK)
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H
07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)
*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 2Q
07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis und Strategie Update
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juni
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: +1,9% gg Vm
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q
13:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +0,6% gg Vq
1. Quartal: +0,3% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +2,1% gg Vq
1. Quartal: +1,8% gg Vq
*** 15:30 NL/Qiagen NV, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash- Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 23:47 ET (03:47 GMT)
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