07.05.2026 06:09:41

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Mai

===

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q

(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q

(07:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang März

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März

ß8:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Februar

08:00 GB/Kommunalwahlen

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu

Finanzintegration (14:00 Panel-Moderation durch Elderson)

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Adidas AG, HV

*** 10:00 DE/Allianz SE, HV

*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 206.000

zuvor: 189.000

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

4. Quartal: +1,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,6% gg Vq

4. Quartal: +4,4% gg Vq

*** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz

*** 16:00 US/Bauausgaben Februar und März

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

*** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture

21:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Teilnahme an Diskussion von

Hudson Valley Pattern for Progress Event in Newburgh, N.Y.

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

- DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q

- DE/Bundeskanzler Merz, Rede beim IHK-Tag

- IT/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Rede beim Event des

European University Institute (per Video)

- US/US-Präsident Trump, Treffen mit dem brasilianischen

Präsidenten Lula da Silva

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

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