TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. November

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) Oktober

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 97

zuvor: 97

*** 09:00 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei JP Morgan European Financials Conference

*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A

bei Veranstaltung der Fundacion BBK

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,7

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,6

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 53,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 50,4

zuvor: 50,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,5

*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp

in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,3

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,7

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen

mit Alumni der Deusto Business School

*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Europan Banking Congress

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 54,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,5

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

PROGNOSE: 51,0

1. Umfrage: 50,3

zuvor: 53,6

*** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals

- Ubisoft Entertainment, Ergebnis, 1H

- EU/Länderrating Italien (Moody's)

