TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. November
===
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) Oktober
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,9% gg Vj
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
PROGNOSE: 97
zuvor: 97
*** 09:00 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei JP Morgan European Financials Conference
*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A
bei Veranstaltung der Fundacion BBK
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 48,3
zuvor: 48,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 47,7
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 48,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 54,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 53,9
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 49,8
zuvor: 49,6
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 52,9
zuvor: 53,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 50,4
zuvor: 50,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,5
*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp
in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
November (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 52,3
Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,7
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator
*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen
mit Alumni der Deusto Business School
*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Europan Banking Congress
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service November (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,5
zuvor: 54,8
Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
November (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 52,5
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
PROGNOSE: 51,0
1. Umfrage: 50,3
zuvor: 53,6
*** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals
- Ubisoft Entertainment, Ergebnis, 1H
- EU/Länderrating Italien (Moody's)
===
