27.11.2025 15:15:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Industrieproduktion November

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

*** 09:00 CH/BIP 3Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

HVPI

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +7.500 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung

des Bayerischen Bankenverbands

*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: k.A:

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 14:30 CA/BIP 3Q

*** - FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung

- EU/Länderratings, Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P)

- US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt

Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 28. November wirksam:

S&P-500

- Aufnahme: Sandisk

- Entnahme: Interpublic Group of Companies

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen