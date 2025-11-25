25.11.2025 15:33:41

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November (vorläufige Fassung)

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,50%

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035

im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +2,9% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 220.000

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 43,8

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung

des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

*** - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen

*** - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht

