TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Mai (vorläufige Fassung)

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q (10:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

*** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call)

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

08:00 DE/Insolvenzen, Februar + Trendindikator für April

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex April

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 08:45 DE/Metro AG, 2Q (08:45 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Allianz SE, HV

*** 10:00 DE/Freenet AG, HV

*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV

*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

*** 10:00 DE/Rational AG, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Gastvorlesung in der Frankfurt

School of Finance zu "Beyond hawks and doves: monetary policy is

about trying to get it right"

14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Impulsvortrag bei Konferenz

"20 Jahre EU-Erweiterung", Berlin

18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit jungen Menschen zu

"Die EU von morgen", Berlin

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

- DE/EZB, EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

- DE/CDU, 36. Parteitag der CDU Deutschlands, Berlin

- SE/Verkürzter Börsenhandel Schweden

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2024 08:45 ET (12:45 GMT)