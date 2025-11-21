21.11.2025 15:22:41

TAGESVORSCHAU/Samstag, 22. November bis Montag, 24. November (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 22. November 2025

*** 12:00 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Diskussion zu "The Future

of Fiscal and Monetary Policy: Neutralised Monetary Policy, Fiscal

Dominance and Unsustainable Debt Dynamics"

- SA/G20-Gipfel

S O N N T A G, 23. November 2025

- SA/G20-Gipfel

M O N T A G, 24. November 2025

*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 88,5

zuvor: 88,4

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 85,3

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,8

zuvor: 91,6

10:00 EU/EZB, Bericht zu "Stablecoins on the rise: still small in

the euro area, but spillover risks loom"

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV

*** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu "Vanishing Nature,

Rising Risk: Central Banking and Supervisory" Lens on Ecosystem Degradation

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November

*** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des Bratislav AI Forum

on Artificial Intelligence and Education

*** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Sich in einer veränderten Welt behaupten"

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 09:22 ET (14:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
18:04 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen