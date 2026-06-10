10.06.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung

10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark

17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung

19:00 USA: Honeywell, Investor Day

22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26

08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

SONSTIGE TERMINE

Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz

+ 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-Verträgen der EU-Kommission

09:30 DEU: Hauptversammlung Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin

10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)

16:00 DEU: Tag des Familienunternehmens

u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

DEU: Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld

LUX: Treffen der Euro-Gruppe

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
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