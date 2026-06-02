02.06.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: BAT, Pre-Close-Trading Update 1. Halbjahr

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26

10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg

11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26

10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26

16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow

+09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

+09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz

10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung

DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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