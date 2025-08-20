|
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 NOR: BIP Q2/25
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25
08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer
(Realsteuereinnahmen), Jahr 2024
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Industrieproduktion 7/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Bauproduktion 6/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Frühindikator 7/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
08:30 DEU: Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter
+ 08.30 Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Infineon Dresden und der BoOst Startup Ecosystem gGmbH im Beisein des Ministers
+ 08.45 Besuch Smart-Power-Fab
10:00 DEU: 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress
Themen sind u.a. die Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung und Finanzierung von Wasserstoffprojekten.
USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)
