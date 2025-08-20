TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 NOR: BIP Q2/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25

08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer

(Realsteuereinnahmen), Jahr 2024

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Industrieproduktion 7/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 7/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter

+ 08.30 Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Infineon Dresden und der BoOst Startup Ecosystem gGmbH im Beisein des Ministers

+ 08.45 Besuch Smart-Power-Fab

10:00 DEU: 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress

Themen sind u.a. die Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung und Finanzierung von Wasserstoffprojekten.

USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi