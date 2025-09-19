|
19.09.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando
DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung
