TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

