TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen

10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.

10:30 DEU: DWS Kapitalmarktausblick mit Klaus Kaldemorgen, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln

