25.08.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)
09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25
09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen
10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.
10:30 DEU: DWS Kapitalmarktausblick mit Klaus Kaldemorgen, Frankfurt
11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
