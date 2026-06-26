TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung

11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung

17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26

11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

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