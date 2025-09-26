26.09.2025 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.

^

TERMINE UNTERNEHMEN:

10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München

FRA: Totalenergies, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: Gewinne beim ATX -- DAX legt zu -- US-Börsen uneins-- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigt sich höher. Die Wall Street präsentiert sich vor Wochenschluss mit unterschiedlichen Vorzeichen. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen