|
26.09.2025 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.
^
TERMINE UNTERNEHMEN:
10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München
FRA: Totalenergies, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: Gewinne beim ATX -- DAX legt zu -- US-Börsen uneins-- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigt sich höher. Die Wall Street präsentiert sich vor Wochenschluss mit unterschiedlichen Vorzeichen. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.