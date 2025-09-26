TAGESVORSCHAU: Termine am 29. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.

^

TERMINE UNTERNEHMEN:

10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München

FRA: Totalenergies, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi