02.12.2025 17:35:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Strategie-Update (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

12:00 DEU: Tui, Präsentation Sommerprogramm 2026, Berlin

14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Indexzusammensetzung

22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 11/25

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion/ Kapazitätsauslastung 09/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 11/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur von KfW und Deutscher Bank unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, Frankfurt

Mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dem KfW-Vorstandsvorsitzendem Stefan Wintels, und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

09:30 DEU: Betriebsversammlung von Volkswagen mit Ministerpräsident Olaf Lies

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz

10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Online-Pressegespräch zur Elementarschadenversicherung

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: VDIK-Pk zum Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt 2025 mit Prognose für das kommende Jahr

BEL: Möglicherweise finale Verhandlungen zu neuen EU-Gentechnikregeln

FRA: Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel

+ 15.30 Pk Generalsekretär Mark Rutte

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen