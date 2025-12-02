TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Strategie-Update (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

12:00 DEU: Tui, Präsentation Sommerprogramm 2026, Berlin

14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Indexzusammensetzung

22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 11/25

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion/ Kapazitätsauslastung 09/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 11/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur von KfW und Deutscher Bank unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, Frankfurt

Mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dem KfW-Vorstandsvorsitzendem Stefan Wintels, und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

09:30 DEU: Betriebsversammlung von Volkswagen mit Ministerpräsident Olaf Lies

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz ?»

10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Online-Pressegespräch zur Elementarschadenversicherung

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: VDIK-Pk zum Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt 2025 mit Prognose für das kommende Jahr

BEL: Möglicherweise finale Verhandlungen zu neuen EU-Gentechnikregeln

FRA: Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel

+ 15.30 Pk Generalsekretär Mark Rutte

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi