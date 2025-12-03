|
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)
08:00 DEU: Metro AG, Jahreszahlen (12.00 Uhr Pk)
13:30 SWE: Electrolux, Capital Markets Day
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day
USA: Comcast, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt
AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien
RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien
BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel
