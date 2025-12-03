03.12.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)

08:00 DEU: Metro AG, Jahreszahlen (12.00 Uhr Pk)

13:30 SWE: Electrolux, Capital Markets Day

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day

USA: Comcast, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien

BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

