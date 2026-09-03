03.09.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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