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03.09.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung
GBR: Unilever, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner
DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.