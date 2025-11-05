|
05.11.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz)
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk)
07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz)
07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Legrand, Q3-Zahlen
NLD: Euronext, Q3-Zahlen
USA: Hyatt, Q3-Zahlen
USA: Cummins, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe
10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.
BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
+ Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt
+ voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)
GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bis 7.11.25)
In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
