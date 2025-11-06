|
06.11.2025 17:36:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 7. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz)
06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz)
07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz)
08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg
ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
DEU: Moody's Rating Deutschland
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.
11:20 DEU: Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes.
12:00 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026
12:00 DEU: Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren
U.a. werden Fed-Vize Philip N. Jefferson und Bundesbankpräsident Joachim Nagel ins Gespräch mit Teilnehmenden kommen. In einer Townhall können diese mit EZB-Direktoriumsmitglied Frank Elderson erörtern, wie die Klimakrise die Wirtschaft betrifft. Bundesbank-Vorstandsmitglied Fritzi Köhler-Geib erarbeitet in einem Workshop mit den Teilnehmenden, warum Daten ein Anker unserer Demokratie sind. Ein weiterer Workshop mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper behandelt die Frage, wie viel Finanzwissen notwendig ist, um sein Geld im Griff zu haben.
BRA: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz
