TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Oktober.

08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025

08:00 GBR: Shell, Trading Statement

15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag

FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen

Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

