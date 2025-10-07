07.10.2025 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Oktober.

TERINE UNTERNEHMEN:

08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025

08:00 GBR: Shell, Trading Statement

15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag

FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen

Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter in den Feierabend -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt musste in der neuen Handelswoche leichte Verluste einstecken, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

