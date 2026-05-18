Taihan Textile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taihan Textile präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -76,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Taihan Textile ein EPS von -248,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 34,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at