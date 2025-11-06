Taiwan Fertilizer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taiwan Fertilizer hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 TWD gegenüber 0,750 TWD im Vorjahresquartal.

Taiwan Fertilizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,96 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at