Takeda Pharmaceutical Aktie

Takeda Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWZF / ISIN: US8740602052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 14:36:55

Takeda Canada: British Columbia Now Reimburses FRUZAQLA

(RTTNews) - Takeda Canada announced that FRUZAQLA - fruquintinib capsules - will now be reimbursed by BC Cancer as a treatment option for adult patients with metastatic colorectal cancer who have been previously treated with, or are not considered candidates, for available standard therapies.

FRUZAQLA was reimbursed in Quebec by Régie de l'assurance maladie, and under the federal Non-Insured Health Benefits Formulary, both under certain criteria patients need to meet. It received market authorization by Health Canada in September 2024 and received a positive reimbursement recommendation by Canada's Drug Agency and Institut national d'excellence en santé et services sociaux.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Takeda Pharmaceutical Co Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Takeda Pharmaceutical Co Ltd. (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 24,47 0,41% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. (spons. ADRs) 12,20 0,83% Takeda Pharmaceutical Co Ltd. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen