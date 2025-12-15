15.12.2025 06:31:29

TANGOYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANGOYA ließ sich am 12.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TANGOYA die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 43,70 JPY. Im Vorjahresquartal waren -45,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

TANGOYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

