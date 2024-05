Taparia Tools: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taparia Tools präsentierte in der am 21.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 19,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,75 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,20 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,95 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 65,73 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 47,65 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Taparia Tools im vergangenen Geschäftsjahr 8,29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taparia Tools 7,64 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at