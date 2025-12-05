BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
05.12.2025 07:01:00
Tarantinos Popcorn-Feminismus: Kill Bill in 4K im Heimkinotest
14 Jahre vor #metoo schickte Tarantino seine Muse Uma Thurman auf einen spektakulären Rachefeldzug. Sorgt die neue 4K-Restauration für mehr Durchblick?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!