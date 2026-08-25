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25.08.2026 11:21:59
Target Apologizes and Drops Halloween Costume Criticized as Racist
Critics said the children’s costume evoked blackface imagery. Target said, “We know we got this wrong, and we are deeply sorry.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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