21.11.2025 06:31:44
Target gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Target veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent verringert.
