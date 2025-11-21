|
Target verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Target präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 136,44 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,12 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
