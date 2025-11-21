|
Target verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Target äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 87,41 ARS. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 74,08 ARS je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 104,77 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24 666,50 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
