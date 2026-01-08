08.01.2026 05:48:38

Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - Die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) - vorerst ohne Auswirkungen für Fahrgäste. Bis einschließlich Februar besteht eine Friedenspflicht, während der für die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) keine Arbeitskämpfe möglich sind. Sie fordert in der Tarifauseinandersetzung 8 Prozent mehr Geld.

3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen. Konkret geht es dabei etwa um die Einführung einer neuen Tarifstufe. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Es ist die erste Tarifrunde nach der Ära des früheren GDL-Chefs Claus Weselsky. Die Verhandlungen für die Gewerkschaft wird der neue Gewerkschaftsvorsitzende Mario Reiß führen./maa/DP/men

