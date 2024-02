Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst in Hessen starten

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Hessen beginnen an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Landes. Als einziges Bundesland ist Hessen nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Tarifgespräche starten im Innenministerium in Wiesbaden. Direkt betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben 45 000 Menschen. Die Arbeitnehmervertretungen fordern für eine Laufzeit von zwölf Monaten eine Erhöhung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro - sowie monatlich zusätzlich 260 Euro brutto für Auszubildende.

Beteiligt sind aufseiten der Gewerkschaften neben Verdi auch der DBB Beamtenbund und Tarifunion, die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Erstmals leitet der neue Innenminister Roman Poseck die Tarifverhandlungen für das Bundesland Hessen. Der Christdemokrat hält die Forderungen der Gewerkschaften nach eigenen Worten für nicht tragbar.

Vor rund zwei Monaten hatten sich die Tarifparteien bei den Verhandlungen für die anderen 15 Bundesländer unter anderem auf Sonderzahlungen und eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 25 Monaten bis Oktober 2025 geeinigt./evy/DP/ngu