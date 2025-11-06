Tata Global Beverages zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Global Beverages hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Tata Global Beverages ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tata Global Beverages mit einem Umsatz von insgesamt 568,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 503,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at