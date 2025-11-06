Taysha Gene Therapies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taysha Gene Therapies hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Taysha Gene Therapies ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at