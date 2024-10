TecDAX-Papier Energiekontor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Energiekontor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Energiekontor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Energiekontor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Energiekontor-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,129 Energiekontor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2024 888,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,10 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 11,13 Prozent.

Der Börsenwert von Energiekontor belief sich zuletzt auf 784,53 Mio. Euro. Am 25.05.2000 wagte die Energiekontor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Energiekontor-Aktie wurde der Erstkurs mit 9,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at