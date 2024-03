TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica Deutschland-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Telefonica Deutschland-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.03.2014 wurden Telefonica Deutschland-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Telefonica Deutschland-Aktie bei 4,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Telefonica Deutschland-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 217,900 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica Deutschland-Aktie auf 2,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 512,28 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 48,77 Prozent verkleinert.

Am Markt war Telefonica Deutschland jüngst 6,99 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Telefonica Deutschland-Aktie an der Börse XETRA war der 30.10.2012. Ein Telefonica Deutschland-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at