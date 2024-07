TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CompuGroup Medical SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der CompuGroup Medical SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 151,172 CompuGroup Medical SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.06.2024 3 597,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,80 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 3 597,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 64,02 Prozent.

Der Marktwert von CompuGroup Medical SE betrug jüngst 1,23 Mrd. Euro. Am 04.05.2007 fand der erste Handelstag des CompuGroup Medical SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das CompuGroup Medical SE-Papier bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at