TecDAX-Titel Energiekontor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Energiekontor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 19.09.2014 wurde das Energiekontor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,92 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Energiekontor-Aktie investiert hat, hat nun 1 121,076 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2024 auf 55,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62 556,05 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 525,56 Prozent.

Energiekontor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 781,74 Mio. Euro. Das Energiekontor-Papier wurde am 25.05.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Energiekontor-Anteils bei 9,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at