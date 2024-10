TecDAX-Titel Energiekontor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Energiekontor von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Energiekontor-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,30 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Energiekontor-Aktie investiert hat, hat nun 14,225 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 739,69 EUR, da sich der Wert eines Energiekontor-Papiers am 23.10.2024 auf 52,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26,03 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Energiekontor belief sich zuletzt auf 699,38 Mio. Euro. Die Energiekontor-Aktie ging am 25.05.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Energiekontor-Papiers bei 9,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at