TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die EVOTEC SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,931 Anteilen. Die gehaltenen EVOTEC SE-Anteile wären am 08.07.2024 38,66 EUR wert, da der Schlussstand 9,84 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,34 Prozent.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,72 Mrd. Euro gelistet. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at