TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

Das CANCOM SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CANCOM SE-Papier bei 48,18 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 20,756 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2024 auf 27,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 578,25 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 578,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 42,18 Prozent.

CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 985,38 Mio. Euro gelistet. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CANCOM SE-Anteils lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at