TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CompuGroup Medical SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die CompuGroup Medical SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,738 CompuGroup Medical SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.08.2024 auf 15,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,39 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 76,86 Prozent.

CompuGroup Medical SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 812,23 Mio. Euro. CompuGroup Medical SE-Anteile wurde am 04.05.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die CompuGroup Medical SE-Aktie bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at