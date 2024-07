TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in United Internet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 293,341 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.07.2024 auf 20,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 130,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,69 Prozent.

Der Börsenwert von United Internet belief sich jüngst auf 3,61 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Der Erstkurs der United Internet-Aktie belief sich damals auf 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at