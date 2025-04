Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Der TecDAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent höher bei 3 623,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 638,554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,797 Prozent auf 3 616,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 588,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 645,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 610,92 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 3 777,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 417,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 3 454,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,44 Prozent nach oben. Bei 3 905,01 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 403,34 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 4,46 Prozent auf 23,44 EUR), Kontron (+ 3,52 Prozent auf 22,92 EUR), TeamViewer (+ 3,35 Prozent auf 12,35 EUR), Formycon (+ 2,40 Prozent auf 23,45 EUR) und HENSOLDT (+ 2,11 Prozent auf 63,05 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-1,82 Prozent auf 59,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,17 Prozent auf 54,90 EUR), United Internet (-0,63 Prozent auf 18,87 EUR), JENOPTIK (-0,42 Prozent auf 19,01 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,00 Prozent auf 34,15 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 272 231 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Mit 5,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

