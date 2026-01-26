TECHNO HORIZON legte Quartalsergebnis vor

TECHNO HORIZON hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,61 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TECHNO HORIZON 38,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 11,95 Milliarden JPY, gegenüber 12,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at