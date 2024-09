Technology Reply gewinnt den Oracle Partner Award 2024 - Europa South Innovation

Oracle zeichnet Technology Reply als Gewinner der Oracle Partner Awards 2024 in der Kategorie Cloud/Technology Europe South Innovation aus. Diese renommierte Auszeichnung ehrt Partner, die durch herausragende Projekte innovative Lösungen schaffen und Oracle-Kunden dabei unterstützen, ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen. Die prämierten Anwendungen heben sich durch die Integration mehrerer Oracle-Technologien und -Produkte oder die Einbindung von Lösungen weiterer Oracle-Technologiepartner hervor.

Technology Reply hat sich als Spezialist für den Einsatz fortschrittlicher KI- und Machine Learning-Technologien etabliert und setzt auf zukunftsorientierte Lösungen, die den digitalen Wandel in Unternehmen vorantreiben. Das preisgekrönte Projekt wurde für Bitron umgesetzt, ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Herstellung elektronischer und mechatronischer Komponenten. Ziel des Projekts war es, die betriebliche Effizienz von Bitron durch eine hochmoderne Plattform signifikant zu steigern.

Durch den Einsatz von Oracle Database 23ai, dem Generative AI Service von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sowie Oracle Machine Learning Algorithmen konnte die Ursachenanalyse entscheidend verbessert werden. Bitron profitiert nun von Echtzeiteinblicken, die maßgeblich zum Geschäftserfolg beitragen.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Diese Auszeichnung von Oracle bestätigt das Engagement und die Expertise unseres Technology Reply-Teams bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte mit Oracle-Technologien. Unsere Lösungen unterstützen unsere Kunden dabei, in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein, indem wir unser Know-how mit den fortschrittlichen Technologien von Oracle kombinieren."

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Technology Reply ist ein Unternehmen der Reply Gruppe, das auf die Konzeption und Implementierung innovativer Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien spezialisiert ist. Technology Reply ist ein wichtiger Partner für Oracle On-Premise- und Cloud-Technologien: Big Data, Analytics, eCommerce, Mobile, Identity und Access Management sowie Content Management. Mit seiner "Agile Kultur" ist Technology Reply ein Experte für neue Technologien und implementiert Infrastrukturen für Künstliche Intelligenz, Machine Learning, DevOps-basierte Microservices und kognitive Technologieprojekte für eine Vielzahl von Branchen sowie Kunden. www.technology-reply.com

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das Partner dabei unterstützt, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das Programm ermöglicht es Partnern, sich mit Oracle in verschiedenen Marktbereichen zu engagieren: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Services anbieten, die auf der Oracle Cloud basieren oder in diese integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; License & Hardware für Partner, die Oracle Software-Lizenzen oder Hardware-Produkte erstellen, warten oder verkaufen. Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die über Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud Service verfügen. http://www.oracle.com/partnernetwork

